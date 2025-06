Jesús Vázquez

[San Luis Hoy]

Matehuala.- El obispo Margarito Salazar Cárdenas reconoce que fue lamentable la poca participación de los mexicanos en las pasadas elecciones judiciales que se llevaron a cabo en todo el país.

Comentó que la poca participación en el proceso electoral no solo fue en Matehuala si no en todo el país, pero esto también habla de la falta de información que hubo a la población sobre estas elecciones, el no aprender y cómo hacer estas elecciones que fueron las primeras de este tipo que se llevaron a cabo a nivel nacional.

Comentó que el Episcopado mexicano en este sentido manifestó que la decisión del 87 por ciento de los mexicanos de no participar en las elecciones representa desaliento, es un mensaje que en un ejercicio democrático no se puede dejar pasar por alto, y que los actores políticos tendrán que examinar con madurez la inclusión y visión política, para corregir lo que sea necesario.

Además, el respeto al voto emitido en cualquier sentido, inclusión el de protesta por quienes si decidieron participar será una tarea que las autoridades competentes deberán cumplir con celo y compromiso con México.

Explicó que la iglesia católica exhorta de los tres poderes del estado y de los tres órdenes de gobierno, con humildad y esperanza a actuar con justicia e integridad respetado la autonomía de cada poder.