Jesús Vázquez

[San Luis Hoy]

Matehuala.- La vocal ejecutiva del Distrito 01 Rosalía Huerta Zambrano informó que todas las credenciales que tengan vigencia hasta el 2024, el Consejo Electoral del INE aprobó que son vigentes para poder participar en las elecciones y como identificación.

Comentó que los ciudadanos que su credencia tenga vigencia al 2024 no están vencida, aún puede ser usada, pues mucha gente no pudo ir a actualizarlas debido a que no tuvieron tiempo por el trabajo u otras actividades, así mismo las personas que quieran tramitar una credencial de elector, este trámite se reanuda después de las elecciones.

Mencionó que para las elecciones que se llevarán a cabo el domingo 1 de junio, las casillas se van a instalar en los mismos lugares que la gente ya conoce, pero este año las casillas van a atender hasta 2,250 electores, si anteriormente en una escuela se instalaba una casilla básica que atendía 700 personas, en esta ocasión se va a concentrar todo el electorado en una misma casilla.

Por lo que exhorta a la ciudadanía a entrar a la página del INE donde podrán conocer a los candidatos a jueces, además de que hay una aplicación que se denomina practica tu voto y en esta pueden ingresar la identidad y sección electoral y conocer las boletas e interactuar para saber cómo votar, así mismo si desconocen dónde les toca ir a votar, pueden usar la aplicación ubica tu casilla y con esta conocerán a dónde acudir.