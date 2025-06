LOS RUMORES DE BODA YA RODEABAN A LA PAREJA DESDE EL AÑO PASADO, CUANDO LA CANTANTE FUE VISTA CON UN DESLUMBRANTE ANILLO EN EL DEDO ANULAR DE LA MANO IZQUIERDA

CIUDAD DE MÉXICO.-n su canción “I Could Be the One”, Dua Lipa cantaba sobre la posibilidad de ser la persona indicada. Ahora, años después, parece haber encontrado a quien piensa igual: Callum Turner, con quien acaba de comprometerse.

Los rumores de boda ya rodeaban a la pareja desde el año pasado, cuando la cantante fue vista con un deslumbrante anillo en el dedo anular de la mano izquierda. Sin embargo, ahora es ella quien confirma la noticia.

En entrevista con British Vogue, la intérprete compartió su sentir: “Sí, estamos comprometidos. Es muy emocionante. Esta decisión de envejecer juntos, de vivir una vida en común y, no sé, ser mejores amigos para siempre, es una sensación realmente especial”, expresó.

Callum Turner, actor británico, cuidó cada aspecto de la joya. Para diseñarla, contó con la ayuda de las mejores amigas de Dua y de su hermana, Rita. “Estoy obsesionada con él. Es tan yo”, dijo la cantante. “Es bonito saber que la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida te conoce tan bien”, añadió.

Aunque ambos están felices, no han comenzado con los preparativos. Lipa continúa inmersa en su gira Radical Optimism Tour, mientras Turner está en pleno rodaje de una película. Además, confesó que nunca se había frenado a pensar que tipo de novia sería y ahora siente el peso de decidir qué portará en su día especial.

La pareja despertó rumores de romance en enero de 2024, durante una fiesta posterior al estreno de Masters of the Air en Londres. Allí fueron captados bailando lentamente.

La relación se hizo oficial en julio de ese año, cuando Dua publicó en Instagram una serie de fotos del Festival Glastonbury, donde se presentó. En una imagen, Turner le da un beso en la cabeza mientras la abraza; en otra, aparecen charlando relajadamente tumbados en el suelo.

La artista ha contado que se conocieron en el restaurante The River Café de Londres, gracias al cofundador del lugar. Más adelante, coincidieron nuevamente en otro restaurante en Los Ángeles. Y hubo un detalle que la marcó: ambos estaban leyendo el mismo libro, “Trust” de Hernán Díaz, que le hizo creer que estaban destinados a estar juntos.