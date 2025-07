[EL UNIVERSAL]

CIUDAD DE MÉXICO.- Sus fanáticos pensaban que se había despedido para siempre, pero Daddy Yankee sorprendió al anunciar su regreso a la música urbana tras una pausa que dejó a la industria expectante.

El intérprete de “Gasolina” había culminado su carrera con la exitosa gira internacional La Última Vuelta en 2022. Desde entonces se enfocó en compartir mensajes religiosos y explorar una nueva faceta con temas de corte cristiano. Sin embargo, su vuelta marca el inicio de una nueva etapa musical esta vez acompañado del actor y cantante

Anthony Ramos.

A través de su canal de YouTube Daddy Yankee reveló un adelanto del proyecto que prepara. En el clip se ve a Ramos llegando a una casa donde lo espera el reguetonero. Tras un abrazo el actor pregunta “¿Estás listo?” a lo que Daddy responde con firmeza “¡Estoy de vuelta!”

El sencillo se titula “Sonríele” y estará disponible en todas las plataformas digitales mañana jueves 10 de julio.

Anthony Ramos de ascendencia puertorriqueña es una de las figuras latinas emergentes en Hollywood. Alcanzó popularidad por su participación en el musical de Broadway Hamilton y ha actuado en películas como “Transformers Rise of the Beasts” y “A Star Is Born”.

En redes sociales Ramón Luis Ayala Rodríguez nombre real de Daddy Yankee recibió una ola de felicitaciones. Artistas como J Balvin comentaron: “El que puso el reguetón global ¡Gracias por la inspiración Boss!”. Yandel escribió “Azota máquina” mientras que Justin Quiles lo celebró diciendo “DY la inspiración”. Mau y Ricky Prince Royce y otros colegas también expresaron su entusiasmo por el regreso del ícono urbano.

Los fans no se quedaron atrás y llenaron los comentarios con mensajes de bienvenida. Muchos coincidieron en que tanto su voz como su energía habían hecho falta y auguraron que “Sonríele” alcanzará el primer lugar en reproducciones.

Hasta la fecha, Daddy Yankee no ha revelado más detalles sobre esta etapa.