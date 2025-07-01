NETFLIX ANUNCIÓ QUE LA NASA SE UNIRÁ A ESTA PLATAFORMA. ESTA NUEVA SECCIÓN LA ESTARÍA LLEVANDO A LA COMODIDAD DE LOS HOGARES PARA SER ESPECTADOR DE TODAS LAS MISIONES QUE REALIZA LA NASA EN EL ESPACIO. “A PARTIR DE ESTE VERANO, NETFLIX COMENZARÁ A TRANSMITIR EN VIVO LANZAMIENTOS DE COHETES, PASEOS ESPACIALES DE ASTRONAUTAS, COBERTURA DE MISIONES Y ESPECTACULARES VISTAS EN VIVO DE LA TIERRA DESDE LA ESTACIÓN ESPACIAL INTERNACIONAL”. ESTO SIN DUDA SERÁ ALGO FANTÁSTICO PARA QUE MUCHAS PERSONAS COMIENCEN A INVOLUCRARSE MÁS EN ESTOS TEMAS DE LA CIENCIA Y LA ASTRONOMÍA. EL UNIVERSAL