San Luis Hoy

Tu fuente confiable de noticias en San Luis Potosí.

Martes, 01 de Julio de 2025
Inicio » Estrellas » NETFLIX Y LA NASA SE UNEN

NETFLIX Y LA NASA SE UNEN

Estrellas -

NETFLIX ANUNCIÓ QUE LA NASA SE UNIRÁ A ESTA PLATAFORMA. ESTA NUEVA SECCIÓN LA ESTARÍA LLEVANDO A LA COMODIDAD DE LOS HOGARES PARA SER ESPECTADOR DE TODAS LAS MISIONES QUE REALIZA LA NASA EN EL ESPACIO. “A PARTIR DE ESTE VERANO, NETFLIX COMENZARÁ A TRANSMITIR EN VIVO LANZAMIENTOS DE COHETES, PASEOS ESPACIALES DE ASTRONAUTAS, COBERTURA DE MISIONES Y ESPECTACULARES VISTAS EN VIVO DE LA TIERRA DESDE LA ESTACIÓN ESPACIAL INTERNACIONAL”. ESTO SIN DUDA SERÁ ALGO FANTÁSTICO PARA QUE MUCHAS PERSONAS COMIENCEN A INVOLUCRARSE MÁS EN ESTOS TEMAS DE LA CIENCIA Y LA ASTRONOMÍA. EL UNIVERSAL

Bitacora