[AP]

NUEVA YORK.- Apple tiene su primer éxito de taquilla. “F1 The Movie” recaudó 55,6 millones de dólares en su debut en los cines de Norteamérica y 144 millones de dólares a nivel mundial durante el fin de semana, según estimaciones del estudio el domingo, otorgando a la empresa tecnológica su mayor estreno hasta la fecha.

Aunque Apple Original Films ha tenido algunos éxitos notables en sus seis años en Hollywood, incluyendo la cinta ganadora del Oscar 2021 “CODA”, sus resultados en taquilla han sido decididamente mixtos. Fracasos como “Argylle” y “Fly Me to the Moon” y grandes producciones como “Napoleón” de Ridley Scott y “Killers of the Flower Moon” de Martin Scorsese han sido mejores para atraer espectadores a Apple TV+ que a los cines.

Pero “F1” fue la primera incursión de Apple en el territorio de los éxitos de taquilla de verano. Ganó una guerra de ofertas por el proyecto de gran parte del equipo de producción detrás del éxito de taquilla de 2022 “Top Gun: Maverick”. Apple luego se asoció con Warner Bros. para distribuir la película protagonizada por Brad Pitt, Damson Idris y Kerry Condon. Con un presupuesto de producción de más de 200 millones de dólares, “F1” aún tiene varias vueltas por dar para obtener ganancias. Pero por ahora, “F1” avanza a toda velocidad.

Las críticas han sido muy buenas para “F1” y la reacción del público (una “A” a través de CinemaScore) fue aún mejor. Eso sugiere que “F1” podría mantenerse bien en las próximas semanas a pesar de la formidable competencia que se avecina con “Jurassic World Rebirth” de Universal Pictures.

Paul Dergarabedian, analista senior de medios de la firma de datos Comscore, elogió a Warner Bros. por hacer de “F1” un evento teatral. El estudio también estuvo detrás del otro gran lanzamiento original del año, “Sinners”.