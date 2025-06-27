[El Universal]
EIZA GONZÁLEZ ASISTIÓ A LA CELEBRACIÓN DE VERANO DE THE SERPENTINE GALLERY EN LONDRES,
DONDE DESLUMBRÓ CON UN
VESTIDO TRANSPARENTE TAN
SENSUAL COMO ELEGANTE, EL
CUAL TIENE UN TOQUE DE ARTE. LUCIÓ UN VESTIDO LARGO DE SEDA CORTADO AL BIES, QUE CUENTA CON CUELLO ALTO ESTILO CHIMENEA Y MANGA SISA. EL DISEÑO SE AJUSTA A LA SILUETA Y SE ABRE UN POCO EN LA FALDA, CON UNA SUTIL FORMA DE VESTIDO CON CORTE DE SIRENA. ESTA PIEZA FUE CREADA POR EL DISEÑADOR BRITÁNICO HARRIS REED Y EL ESTAMPADO ES PINTADO A MANO CON HOJA DE ORO.