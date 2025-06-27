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Viernes, 27 de Junio de 2025
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EIZA GONZÁLEZ BRILLA CONVESTIDO TRANSPARENTE

Estrellas -

[El Universal]

EIZA GONZÁLEZ ASISTIÓ A LA CELEBRACIÓN DE VERANO DE THE SERPENTINE GALLERY EN LONDRES,

Bitacora

DONDE DESLUMBRÓ CON UN

VESTIDO TRANSPARENTE TAN

SENSUAL COMO ELEGANTE, EL

CUAL TIENE UN TOQUE DE ARTE. LUCIÓ UN VESTIDO LARGO DE SEDA CORTADO AL BIES, QUE CUENTA CON CUELLO ALTO ESTILO CHIMENEA Y MANGA SISA. EL DISEÑO SE AJUSTA A LA SILUETA Y SE ABRE UN POCO EN LA FALDA, CON UNA SUTIL FORMA DE VESTIDO CON CORTE DE SIRENA. ESTA PIEZA FUE CREADA POR EL DISEÑADOR BRITÁNICO HARRIS REED Y EL ESTAMPADO ES PINTADO A MANO CON HOJA DE ORO.