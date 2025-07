Daniel Ortiz

[San Luis Hoy]

En un rincón del periférico, entre luces, risas y nostalgia, se levanta la carpa del Circo de las Estrellas. Ahí dentro no hay solo acrobacias ni trucos: hay magia genuina, provocada por un hombre que no necesita presentación pero que aún así se presenta con humildad. David Larible, considerado por muchos como el mejor payaso del mundo, está en San Luis Potosí y charló en exclusiva con Pulso Online.

“No es el hombre quien escoge al payaso, es el payaso quien escoge al hombre”, nos dijo Larible, en una conversación llena de reflexiones, carcajadas y un respeto profundo por el arte de hacer reír. Hijo de acróbatas, David supo desde niño que lo suyo no eran las piruetas, sino los sentimientos. Porque, como él mismo dice, el payaso es un malabarista de emociones.

EL ARTE DEL FRACASO Y LA RISA

De pequeño, hacía reír a sus compañeros… y también a los maestros, aunque eso le costara más de una salida del salón. Pero incluso el director de su escuela, recuerda entre risas, terminaba preguntándole “¿qué hiciste hoy?” solo para que le contara el chiste. Años después, se reencontró con un viejo profesor que le confesó orgulloso: “Yo sabía que este muchacho iba a llegar lejos”.

Larible no esquiva los tropiezos. “Se aprende más del fracaso que del éxito”, dice al recordar el número que preparó durante dos meses y que terminó en la basura por no arrancar ni una sonrisa. Pero de ese fracaso nació el impulso que lo ha llevado a las pistas más importantes del mundo.

Hoy, a sus 66 años, el italiano sigue improvisando cada noche, tal como lo hacía la Commedia dell’arte del siglo XVII: sin guion, solo con puntos clave y la libertad de crear en escena. “Cada show es distinto, porque la risa también lo es”.

EL CIRCO COMO REFUGIO FAMILIAR

Larible defiende con fuerza el humor blanco. “Cada quien da lo que tiene dentro. Si es vulgaridad, que la expresen. Pero no es lo mío”, dice al hablar sobre los payasos que combinan maquillaje con stand-up y doble sentido. Él prefiere la elegancia del silencio, la complicidad con el público y la risa limpia que no incomoda a nadie.

Para él, el circo es algo más que un espectáculo: es un punto de encuentro generacional. “Es el único lugar donde el abuelo, el padre y el nieto pueden reírse al mismo tiempo de lo mismo”, dice. “En otros lugares, uno se divierte, otro bosteza y otro se duerme”.

LA PISTA, SU TERAPIA

En su primera función en San Luis Potosí, estuvo a punto de cancelar por enfermedad. “No me podía levantar de la cama”, recuerda. Pero se presentó. “La pista del circo es terapéutica. Cuando entro, todo se me olvida. Cuando salgo… vuelve el cuerpo a pasarme factura”.

Aunque aún no ha probado las enchiladas potosinas —la panza se lo impidió— promete hacerlo. “Vine con muchas ganas de conocer esta ciudad que siempre había escuchado. Ahora quiero saborearla también”.

UNA INVITACIÓN SIN TRUCOS

El Circo de las Estrellas ofrece funciones toda la semana, con Larible como parte del elenco. “No soy el único atractivo, es un espectáculo de altísima calidad que vale cada minuto”.

Así que si hace tiempo no ríes con el corazón, no lo pienses más. David Larible no solo te sacará una carcajada: te recordará por qué reír, a veces, es el acto más humano —y más necesario— de todos.