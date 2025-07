[El Universal]

México.- Pocos meses después de su salida de Red Bull, los rumores han rodeado al piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez, quien suena con fuerza para volver a la Fórmula 1.

Luego de un merecido descanso y tiempo con su familia, los fanáticos desean volver a ver al tapatío en la máxima categoría del automovilismo, siendo la naciente escudería Cadillac una posible opción. Con ese rumor cada vez más fuerte, Max Verstappen —uno de los pilotos más exitosos en la historia de la F1 y excompañero de Pérez— habló sobre el posible regreso del mexicano.

En una entrevista para Motorsport, el neerlandés lanzó elogios a Checo y de paso, recomendó al nuevo equipo no dudar en contratarlo, ya que es un piloto que da resultados. “Sí, creo que sí. Creo que Checo siempre ha sido muy fuerte, siempre me he llevado bien con Checo y mientras siga motivado para correr, creo que sería una buena elección para un equipo nuevo como ese (Cadillac).Porque si miras lo que hizo con Force India o Racing Point (actualmente Aston Martin), o como quieras llamarlo, siempre consiguió sumar puntos”, mencionó.