Romario Eliud Ventura Ruiz

[San Luis Hoy]

El Atlético de San Luis conoció la derrota por primera vez en el torneo Apertura 2025 tras caer por la mínima diferencia ante los Rayados de Monterrey en el Estadio Alfonso Lastras, en partido disputado la noche del viernes. Tras el encuentro, el director técnico del conjunto potosino, Guillermo Abascal, compartió sus impresiones sobre el desarrollo del juego y el desempeño de su equipo.

Abascal señaló que el equipo inició con buen ritmo, pero perdió intensidad y convicción con el paso de los minutos. “Lo que hemos visto es un San Luis que entra para dominar el partido. Hay un momento en el que se pierde la confianza y la convicción. Si hubiésemos mantenido el ritmo de pase, llegada y ocupación de espacios de los primeros 20 minutos, probablemente habríamos sido superiores. No hubo cambios tácticos del rival; lo que sí ocurrió fue que nosotros nos fuimos apagando, y por eso la derrota se me antoja no muy digerible. Creo que nos condenamos a nosotros mismos con nuestros errores”, explicó el estratega español.

El técnico también reconoció que la falta de contundencia fue clave en el resultado adverso.

“Cuando juegas ante un equipo como Rayados, uno de los más técnicos de la liga, necesitas plena convicción en tu plan, en tus movimientos y en tu ocupación de espacios. Es una derrota de sabor amargo, sobre todo para quienes debutaron hoy. Pero también es importante destacar el esfuerzo, las ganas y la actitud de los jóvenes. Nosotros debemos darles confianza porque son válidos, ya lo han demostrado”, afirmó.

Respecto al desempeño de los jugadores jóvenes que vieron acción, Abascal destacó su actitud y proyección: “Quiero que tengan más minutos, que vivan situaciones como la de hoy, que enfrenten a rivales con nombre y jerarquía para que pierdan el miedo. El futbol es experiencia, y ellos deben crecer. Estoy contento con ellos, entrenan bien y por algo están aquí”.

Finalmente, el técnico del Atlético subrayó la necesidad de insistir en el trabajo colectivo y la confianza como base para corregir errores. “Hay que confiar, repetir, automatizar. Ser más duros, tener más confianza en uno mismo y en el equipo. No podemos permitir perder partidos por situaciones que deberíamos controlar. Nosotros vamos a insistir, porque la confianza está ahí, y los jugadores saben que cuentan con la nuestra”, concluyó.