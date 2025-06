Sin esforzarse tanto, tuvo un impresionante debut en el Mundial

de Clubes

[El Universal]

México.- A pesar de que, a priori, prometía ser un duelo sumamente atractivo, la realidad es que sólo un equipo se presentó en el imponente Rose Bowl de Pasadena.

El Paris Saint-Germain, sin esforzarse demasiado, derrotó (4-0) al Atlético de Madrid y demostró por qué es el principal candidato para conquistar el Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

El actual campeón de la UEFA Champions League no midió sus esfuerzos y tuvo una tarde tranquila, en California, ante unos Colchoneros que no pudieron detener el poderoso ataque parisino.

Fiel al estilo competitivo que lo caracteriza, Luis Enrique no especuló y apostó por debutar, en el Mundialito, con el mejor once titular posible; solamente hizo falta Ousmane Dembélé, quien no pudo estar disponible por lesión.

Fabián Ruiz (19’), Vitinha (45’), Senny Mayulu (87’) y Kang-in Lee (97’) fueron los autores de las anotaciones de la goleada blaugrana.

En el minuto 57, Julián Álvarez descontó para los rojiblancos, pero el árbitro central anuló tras una revisión en el VAR.

Una falta previa no permitió que los de Diego Pablo Simeone se acercaran en el marcador. Después, ya no tuvieron reacción y fueron sometidos por los parisinos.

Desde el minuto uno, el PSG ejerció presión sobre el Atleti y dejó claro que saldría a buscar los tres puntos para tomar ventaja en el Grupo B.

A pesar de los casi 35 grados bajo los que jugaron, los franceses no dejaron de correr un solo minuto y, hasta el final, buscaron ampliar el marcador.

Lo consiguieron y tuvieron una presentación más que digna, a la altura de ser los ganadores del Trébol europeo (Champions League, Liga y Copa).

Por su parte, el Atlético de Madrid dejó mucho que desear en su debut, tanto en la parte futbolística como en la mental. No tuvieron reacción, cometieron errores, regalaron tarjetas amarillas (7) e incluso una roja.

El partido más importante de la Fase de Grupos no fue lo que se esperaba, pero confirmó que el PSG será el rival a vencer en el Mundial de Clubes.