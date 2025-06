[El Universal]

México.- La Selección Mexicana se presentará este sábado en la edición 2025 de la Copa Oro, donde tratará de defender su corona como campeón.

Luego de los dos partidos amistosos del MexTour, el Tricolor arrancará su participación en el torneo más importante de Concacaf a nivel de selecciones.

Los dirigidos por Javier Aguirre consiguieron una victoria (1-0) ante Turquía y sumaron una derrota (2-4) con Suiza en sus duelos de preparación.

Ahora, tendrán su debut en la Copa Oro contra República Dominicana este sábado 14 de junio sobre la cancha del SoFi Stadium de Inglewood, California.

Este partido marcará el inicio de la edición 2025 del certamen y será correspondiente al Grupo A, donde también se encuentran ubicados Costa Rica y Surinam.

Sin embargo, la situación actual que se está viviendo en Los Ángeles, con el tema de las redadas, no es un tema menor para la realización del partido.

Por tal motivo, las dos porras más importantes de la Selección Mexicana prefirieron no asistir al inmueble californiano y compartieron un mensaje para dar a conocer su decisión.

“El Ejército de Pancho Villa anuncia la cancelación de todos los eventos programados para este sábado 14 de junio en la ciudad de Los Ángeles, debido a las protestas que actualmente se llevan a cabo en la zona”, manifestó una de ellas.

“Desde Cielito Lindo, hemos decidido no estar presentes en el partido de nuestra selección este sábado en Los Ángeles. No podríamos estar en las gradas si no podemos estar todos”, compartió la segunda.

La primera aseguró que la “decisión se ha tomado con el objetivo de priorizar la seguridad de nuestra comunidad y seguidores”, por el problema que se está viviendo en las calles y que afecta a los inmigrantes.

A pesar de que les gustaría apoyar a la Selección Mexicana, Cielito Lindo manifestó que su “única prioridad será siempre nuestras familias y su seguridad”.

Debito a la situación de las redadas en Los Ángeles, México no podrán contar con el apoyo de sus fanaticadas, aunque sí habrá personas que asistan a la inauguración de la Copa Oro.

El partido del Tricolor ante República Dominicana en el SoFi Stadium de Inglewood comenzará en punto de las 20:15 horas (Tiempo del Centro de México).