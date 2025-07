Romario Eliud Ventura Ruiz

[San Luis Hoy]

La novena fecha de NASCAR México Series, celebrada en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed, ofreció una jornada vibrante en donde se definió al campeón de la temporada regular y los diez pilotos clasificados a la ronda de Play Off. Entre los protagonistas estuvieron los integrantes del equipo Canel’s/Logitech G/ Mobil 1/Laboratorio Tequis: Max Gutiérrez (#23) y Rubén García Jr. (#88), quienes llegaban posicionados en el top tres del campeonato.

Una gran remontada, dominio parcial de la competencia y una férrea pelea en los giros finales marcaron la actuación de Max Gutiérrez en la novena fecha de la NASCAR México Series, celebrada en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed. A pesar de quedarse a un solo punto del campeonato de temporada regular, el piloto del auto #23 Canel’s/Logitech G/Laboratorio Tequis demostró que está listo para ser protagonista en la fase final del campeonato.

Partiendo desde la posición 11 en la parrilla, Max no tardó en mostrar su velocidad y determinación, y para la vuelta 7 ya se encontraba dentro del top 5. Su ritmo se mantuvo sólido durante las 110 vueltas pactadas, incluso llegando a liderar la competencia en la parte media de la carrera. Para la vuelta 67, tras ceder la punta, se estabilizó en la cuarta posición, misma que defendería hasta cruzar la línea de meta tras una intensa lucha en los últimos giros.

“Me siento bien, fue una carrera que tuvimos que aceptar que perdió el campeonato de la temporada regular por puntos de diferencia. Aun así, me gustaría felicitar a Alex de Alba y su equipo que hicieron un buen trabajo, eso habla del buen trabajo que estamos haciendo todos”, declaró Gutiérrez al finalizar la carrera.

Durante el desarrollo de la competencia, ambos pilotos mantuvieron un desempeño destacado. Max logró ascender hasta el liderato tras una gran maniobra sobre el auto #08, posicionando su máquina #23 al frente del pelotón. Sin embargo, un contacto lo relegó fuera del podio provisional, obligándolo a remontar una vez más. Con este resultado, Max Gutiérrez avanza con paso firme a los Playoffs, respaldado por dos contundentes victorias en Ciudad de México y Monterrey. Su rendimiento ha sido consistente tanto en óvalos como en circuitos, consolidándose como uno de los contendientes más sólidos en su primera temporada con el Team GP.

“Nos quedamos a un punto del campeonato, eso sin duda nos va a motivar más ahora que vienen los playoffs. Me siento contento con el progreso que he tenido con el equipo en mi primera temporada con ellos. Todos los equipos trabajan diferente y me tuve que adaptar rápido. Creo que en conjunto mis habilidades y toda la experiencia que tienen Ramiro Fidalgo, Rubén García y todo el equipo me han transmitido bien todo. Por eso me he adaptado rápido y se han dado los resultados”, expresó el joven piloto.