La campeona olímpica asumirá el cargo en sustitución de Thomas Bach

[AP]

LAUSANA, Suiza.- La primera mujer y primera presidenta africana del COI, Kirsty Coventry, fue inaugurada en el cargo el lunes en el 131mo aniversario de la organización y recibió elogios asegurando que el movimiento olímpico estaba “en las mejores manos”.

Coventry, dos veces medallista de oro olímpica en natación para Zimbabue, asumirá formalmente el cargo el martes con apenas 41 años después de que ganó decisivamente una elección de siete candidatos en marzo para suceder a Thomas Bach.

Coventry citó a su familia, incluidas sus dos hijas pequeñas, como “mis pilares, mi inspiración” para liderar el Comité Olímpico Internacional durante los próximos ocho años, incluidos los Juegos de Verano de 2028 en Los Ángeles.

“Ustedes son mis recordatorios constantes de por qué hacemos lo que hacemos cada día”, dijo Coventry dirigiéndose a su hija Ella, de seis años, quien estaba sentada cerca del frente de la ceremonia.

“Ustedes son un recordatorio constante de por qué este movimiento es relevante, por qué necesita cambiar, por qué debemos abrazar las nuevas formas”, añadió. “Y serán un recordatorio constante durante muchos años sobre las decisiones que todos tomamos juntos”.

Agradeció a su esposo, Tyrone Seward, porque “siempre has estado a mi lado y nunca has dicho ‘No’. Y lo aprecio porque eso es algo que no ocurre muy a menudo”.

Coventry expresó que los líderes olímpicos son “guardianes de una plataforma para inspirar, cambiar vidas, traer esperanza”.

La voz de Bach se quebró con emoción minutos antes mientras entregaba una llave simbólica de la presidencia a su protegida en la política olímpica.

El abogado alemán de 71 años, campeón olímpico en esgrima por equipos en 1976, se retira después de los 12 años en un cargo que, según él, ahora está en las “mejores manos” con Coventry.

“Creo con todo mi corazón que el movimiento olímpico está listo para el futuro”, afirmó Bach, quien añadió que había “dado todo lo que podía” al COI y a los juegos.