El ciclista mexicano consigue una contundente victoria en la 17ma etapa

[AP]

BORMIO.- No contento con ser el primer ciclista mexicano en liderar el Giro de Italia, Isaac Del Toro logró el miércoles una contundente victoria en una de las etapas más complicadas de la ronda para añadir algunos valiosos segundos a su tenue ventaja.

Del Toro, de 21 años, tuvo tiempo de levantar los brazos sobre su cabeza y luego inclinarse al cruzar la meta de la 17ma etapa, cuatro segundos por delante de Romain Bardet y el ecuatoriano Richard Carapaz, su principal adversario en la clasificación general.

Fue la primera victoria de etapa de Del Toro en una Gran Vuelta y podría mitigar parte de su decepción del día anterior, cuando perdió casi dos minutos frente a Carapaz y con las uñas pudo defender el maillot rosa de líder.

Del Toro se convirtió en el ciclista más joven en 46 años que gana una etapa con la maglia rosa, desde Beppe Saronni —quien también tenía 21 años— al ganar una contrarreloj en 1979.

“Soñaba con poder ganar una etapa con la maglia rosa”, dijo el mexicano de 21 años. “El Giro está siendo muy bueno hasta ahora. La lucha por el podio es increíble”.

“Hoy me di cuenta de que nunca me rendiré. Siempre intentaré ganar. No tengo nada que perder. Hoy no fue más fácil que ayer”, agregó.

Con los segundos de bonificación, Del Toro amplió su ventaja a 41 segundos sobre Carapaz, quien superó al británico Simon Yates para colocarse en el segundo lugar. Yates quedó 51 segundos detrás de Del Toro.

Esta es apenas la segunda Gran Vuelta de Del Toro. Terminó en el puesto 36 en la Vuelta a España el año pasado.

La etapa de 155 kilómetros (96 millas) desde San Michele All’Adige hasta Bormio incluyó tres ascensos, incluyendo el Mortirolo, uno de las subidas más difíciles e icónicas del Giro.

Fue allí donde Carapaz atacó, pero ecuatoriano apenas sacó una ventaja de 12 segundos en la cima y fue neutralizado por sus rivales en el descenso. Del Toro dio su zarpazo a unos nueve kilómetros de la meta, en la sección más dura del ascenso de tercera categoría de Le Motte.

Carapaz logró mantenerse a su rueda, pero el joven mexicano se alejó en los últimos dos kilómetros y mantuvo su pequeña ventaja en el final técnico.

“Con el equipo esperábamos algunos ataques en el Mortirolo”, comentó Del Toro. “No queríamos dejar que todos los favoritos de la general se fueran. Crucé hacia ellos y luego me lo tomé con calma. Los alcancé en el descenso. Habíamos hecho este plan con el equipo de que yo atacaría en la última pequeña subida”.

Del Toro se convirtió en el segundo mexicano que gana una etapa del Giro. El otro fue Julio Alberto Pérez Cuapio, quien lo hizo en 2001 y lo repitió dos veces más al año siguiente.