[AP]

MANCHESTER, Inglaterra.- Bryan Mbeumo se convirtió en el segundo fichaje importante de Manchester United en la ventana de transferencias tras completar el lunes su traspaso procedente de Brentford por 65 millones de libras (87 millones de dólares).

Mbeumo se suma al fichaje de Matheus Cunha de Wolverhampton Wanderers, como parte de la misión del técnico Ruben Amorim de renovar su equipo tras la peor temporada del United en la Liga Premier. “Tan pronto como supe que había una oportunidad de unirme a Manchester United, tuve que aprovechar la oportunidad de firmar por el club de mis sueños, el equipo cuya camiseta vestía cuando crecía”, dijo Mbeumo. “Mi mentalidad es siempre ser mejor de lo que fui ayer. Sé que tengo el espíritu y el carácter para alcanzar otro nivel aquí, aprendiendo de Ruben Amorim y jugando junto a jugadores de clase mundial”. El monto desembolsado para el internacional camerunés de 25 años fue confirmado a The Associated Press por una persona con conocimiento del acuerdo. La persona, que habló bajo condición de anonimato porque los detalles no se han hecho públicos, dijo que el precio podría alcanzar las 71 millones de libras (95 millones de dólares) basado en bonificaciones por rendimiento.

Entre los problemas de United la temporada pasada estuvo la falta de goles y Amorim ha intentado abordar eso con sus fichajes hasta ahora. Mbeumo anotó 20 goles la temporada pasada y Cunha anotó 17.