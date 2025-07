[AP]

Victor Wembanyama tiene otro hombre grande para ayudarlo en San Antonio. Y los Rockets de Houston continuaron sus mejoras de temporada baja el lunes cuando comenzó el período de agencia libre de la NBA.

Los Spurs atrajeron al pívot Luke Kornet de Boston con un acuerdo de cuatro años y 41 millones de dólares, según una persona con conocimiento del acuerdo que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el equipo no puede anunciar el acuerdo hasta que se levante la moratoria de firmas de la liga para la mayoría de los contratos el domingo.

Kornet fue parte del equipo campeón de la NBA 2024 de Boston y ha lanzado un 68% desde el campo en 205 juegos, principalmente saliendo de la banca, durante las últimas tres temporadas regulares. Se espera que añada profundidad al frente de los Spurs, que esperan tener a Wembanyama —el Novato del Año de la NBA 2023-24 y un All-Star la pasada campaña— de regreso y listo para jugar después de que se le diagnosticara trombosis venosa profunda en un hombro en febrero.

Mientras tanto, los Rockets añadieron al veterano alero Dorian Finney-Smith con un acuerdo de cuatro años y 53 millones de dólares poco después de que se abriera la agencia libre. ESPN fue el primero en informar sobre el acuerdo, y una persona con conocimiento del mismo confirmó los términos a AP.