Paolo Banchero ha marcado muchas casillas desde que se unió al Magic de Orlando. Ganó el premio al novato del año, ha sido elegido al Juego de Estrellas y ayudó al equipo a llegar a los playoffs dos veces.

Y ahora, el Magic apuesta a que habrá más, mucho más.

Banchero firmó el contrato más rico en la historia de Orlando, anunció el equipo el lunes por la noche. La extensión de cinco años tiene un valor de 239 millones de dólares y podría alcanzar alrededor de 287 millones si se vuelve elegible para un acuerdo supermax, dijo una persona con conocimiento del acuerdo.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque los términos no fueron revelados ni por Banchero ni por el Magic. ESPN, que fue el primero en informar sobre el acuerdo, dijo que también incluía una opción del jugador para el último año.

“Estamos encantados de mantener a Paolo con el uniforme del Magic durante los próximos años. Con solo 22 años, ganó el premio al novato del año de la NBA, ha sido nombrado All-Star y es ampliamente considerado como una de las estrellas jóvenes más brillantes de nuestra liga. Este compromiso refleja nuestra creencia en el talento, carácter y deseo de Paolo de ganar al más alto nivel. También refleja la creencia de Paolo en nuestra organización, nuestros fanáticos y la ciudad de Orlando. Estamos emocionados de continuar este viaje juntos”, dijo Jeff Weltman, el presidente de operaciones de baloncesto del Magic.

El acuerdo significa que el Magic tiene a cuatro jugadores —Banchero, Franz Wagner, Jalen Suggs y el recién adquirido Desmond Bane— bajo contrato para las próximas cuatro temporadas. Y en los casos de Banchero, Wagner y Suggs, los términos se extienden al menos cinco temporadas.

Banchero fue el novato del año en 2022-23, cumpliendo con las expectativas después de ser la primera selección en el draft de la NBA de 2022. Fue un All-Star en su segunda temporada y estaba bien encaminado para serlo nuevamente la temporada pasada antes de una lesión en el oblicuo al inicio de la temporada.

Terminó la temporada promediando 25,9 puntos y 7,5 rebotes, ambos máximos de su carrera, y llevó a Orlando a los playoffs por segundo año consecutivo.

Jugará el último año de su contrato de novato esta temporada, con un salario aproximadamente de 15,3 millones de dólares. Su salario —dependiendo si se cumplen o no las disposiciones del supermax— saltaría a alrededor de 41 millones de dólares o 49 millones de dólares para 2026-27, cuando la extensión entre en vigor.