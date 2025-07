Rolando Morales

[San Luis Hoy]

Joel Ramírez Díaz, director de Educación del Ayuntamiento de San Luis Potosí señaló que ya concluyó el proceso de traspaso de la preparatoria Nueva Generación ubicada en Los Silos, al gobierno municipal de Villa de Pozos.

“Felizmente, entregamos el pasado 13 de junio, apenas este mes, la preparatoria a las autoridades de Pozos, en un clima de cordialidad y de buen entendimiento”, señaló el funcionario municipal.

Dijo que se realizó hasta ese momento el traspaso a fin de que la actual generación pudiera concluir con el actual ciclo escolar, a fin de no verse afectados en su desarrollo educativo.

“Siempre se estuvo en la disposición de no interrumpir los estudios, de seguir brindando educación para no afectar no solo a los que iban a egresar, sino a los demás semestres que están en curso”, refirió que la actual matrícula en la mencionada institución educativa ronda los 140 alumnos.

Señaló que en el presente ciclo escolar el Sistema Educativo Municipal se generó un total de 274 egresados correspondientes a las preparatorias Nueva Generación, ubicadas en El Saucito, La Pila y la mencionada en Los Silos, así como la Escuela Preparatoria Ponciano Arriaga y la Escuela de Formación Musical.

Asimismo, señaló que la mayoría de los estudiantes tienen pensado continuar sus estudios en niveles superiores o técnico, por lo que informó que se mantendrán en seguimiento en los diversos procesos de selección en las instituciones que aspiran para detectar el grado de aceptación de los alumnos egresados.