Martín Rodríguez

[San Luis Hoy]

Tenemos un gobierno en extremo irresponsable con el manejo financiero, porque tiene muchas deudas que incluyen pensiones, la salud y la educación, pero ha desviado el presupuesto en acciones que rinden beneficios electorales, advirtió el presidente de la organización civil Ciudadanos Observando, José Guadalupe González Covarrubias.

Precisó que el alto costo de los servicios de deuda es una situación que pudo haberse evitado si tan solo el gobierno hubiera sido más ordenado para gastar el dinero en las necesidades principales y no tuviera que recurrir al endeudamiento.

Dijo que en vista de que no hay transparencia, mucho menos se va a saber cada movimiento financiero, y todavía menos, el destino de los recursos públicos. “Sin embargo, sí hay medios para pensar que el dinero ha sido desviado, porque no nos pueden decir que los artistas que han traído no cuestan… Nunca viene un artista gratis a las ferias”.

Añadió que hay dinero que debió pagarse para compromisos que tenía el Estado, y se pudo haber utilizado bien en lugar de pagar una Arena Potosí, que salió muy cara y no tiene ningún beneficio para los potosinos.

“El dinero que debía utilizarse para llevar finanzas sanas, lo único que ha hecho es prolongar esos pagos, pero también enredando más las cosas porque han utilizado más y más créditos, porque han desviado el dinero”.