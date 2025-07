Martín Rodríguez

[San Luis Hoy]

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado recibió un escrito de los vecinos en el que solicitan que realice una inspección a la empresa de seguridad privada que no tiene registro, y que opera en el fraccionamiento Puerta de Piedra.

El objetivo de los vecinos es que la propia dependencia constate de primera mano las irregularidades con las que el cuerpo de vigilancia trabaja, y que en su caso clausure las operaciones o proceda conforme lo marca la ley.

Precisaron que en ningún momento fue exhibido contrato ni factura por el servicio prestado, por esa causa se les hizo sospechar que era una empresa de seguridad que no tenía solvencia moral. El personal que ahora se encuentra en esa caseta no está dado de alta en la Secretaría de Seguridad Pública, además perteneció a otros cotos donde se presentó la misma anomalía, por ejemplo en el coto 6 del mismo fraccionamiento. Esos vigilantes se fueron a esa caseta. Precisamente por la operación de ellos se supo que no había registro ni antecedente de la empresa.

En el caso de la Dirección de Desarrollo Territorial y Catastro, también presentaron y les fue sellado de recibido

una solicitud.