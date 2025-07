Por Rolando Morales

[San Luis Hoy]

El alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, señaló que uno de los principales problemas que aquejan al municipio son los asentamientos irregulares que se encuentran distribuidos a lo largo de la demarcación.

“Una de las cosas que adolece la ciudad, que tiene muchos problemas y que es algo muy antiguo, son los asentamientos irregulares y tenemos muchos, o sea, no solo San Juan de Guadalupe, El Aguaje mismo, el problema es que es un asentamiento irregular así como Héroes de Chimalhuacán, en el norte de la ciudad”, expresó el edil capitalino.

Detalló que esta condición de estas zonas vuelve compleja la intervención para generar servicios básicos tales como alumbrado público, pavimentación, drenaje, etc. Situación que si bien no frena la intervención municipal si la limita.

Esto fue debido a que durante años se generaron construcción y asentamientos que se encuentran fuera de las autorizaciones y los permisos emitidos por el Ayuntamiento capitalino, al mismo tiempo que no se encuentran dentro del Plan de Desarrollo Municipal.

“Primero, no son dueños de la tierra, construyen, y como no hay permisos, no están en el Plan Municipal de Desarrollo, no hay drenajes, no hay red pluvial, no hay energía eléctrica, no hay alumbrado público. Entonces se vuelve una situación bastante compleja para que regularicemos servicios”.

Afirmó que actualmente se trabaja para regularizar estas zonas, aunque puntualizó que estas acciones se realizan con precaución a fin de no entrar en conflictos jurídicos con las personas dueñas de estas tierras.

“Lo estamos haciendo, porque finalmente viven personas, pero con el cuidado de no entrar en un conflicto jurídico con los dueños de la tierra. Yo creo que es uno de los principales problemas en San Luis, porque en algunos lugares, hoy en día, no hay servicios. Y es algo que yo como alcalde quisiera dejar los servicios públicos establecidos en toda la ciudad donde hay un asentamiento humano”, concluyó el alcalde.