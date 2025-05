Rolando Morales

[San Luis Hoy]

Estudiantes de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) se manifestaron en contra de la directora Rosa María Reyes Moreno, pues señalaron que a casi de un año de la anterior movilización estudiantil, las instalaciones de la Facultad se mantienen en abandono y sin mantenimiento.

Esta nueva manifestación se da a casi un año del paro que realizaron los estudiantes de la Facultad del Hábitat ante la decisión de mantener a Rosa María Reyes a la cabeza de la dirección.

Al respecto, Xelha González, Consejera Técnica de la carrera de Diseño Gráfico, refirió que la actual gestión de la mencionada directora no ha otorgado los resultados esperados que se acordaron hace un año, pues señaló que existe un malestar general en los estudiantes que pertenecen a esta facultad.

“Estamos esperando que se hayan visto los resultados, que obviamente no se han visto en absoluto, uno de los compromisos obviamente fue brindarle atención a la facultad, sobre todo a los espacios seguros y pues tranquilo y obviamente acorde a las necesidades de los alumnos, y son cosas que no se han hecho, las cosas no han cambiado para nada en lo absoluto”.

Afirmó que hasta el momento no se ha registrado un acercamiento con los estudiantes y la directiva. Mediante un recorrido por las instalaciones de la Facultad se pudo constatar la falta de mantenimiento, limpieza y medidas de seguridad en las zonas comunes y de trabajo de la Facultad.

Tales como la zona de taller de la carrera Diseño Industrial en la que se registró una falta de mantenimiento en las diversas máquinas que son usadas por la comunidad estudiantil en sus prácticas cotidianas, lo cual de acuerdo con los estudiantes han generado hasta problemas de salud para los estudiantes y docentes.

Al respecto, los representantes estudiantiles señalaron que si esta situación no ve una mejoría próxima, continuarán con las manifestaciones, pues refirieron que es imperativo un ambiente adecuado para los alumnos y su desarrollo académico.