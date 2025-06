Rolando Morales

[San Luis Hoy]

El colectivo Pedaleando SLP señaló que hasta el momento no se han registrado acciones respecto al Plan Maestro de Ciclovías, anunciado por el Ayuntamiento de San Luis Potosí desde finales de 2024.

Pedaleando SLP afirmó que no se puede evaluar el mencionado plan, puesto que ni siquiera ha comenzado, al explicar que desde su presentación en noviembre de 2024 no se ha anunciado una sola licitación, ni un cronograma de obras así como avances visibles, por lo que puntualizaron lo preocupante no es un retraso, sino la inacción de las autoridades.

Ante esto mencionaron que es necesario implementar la Dirección de Movilidad, pues refirieron que es una pieza clave para concretar este plan a fin de transformar la movilidad urbana.

Señalaron que desde la Coalición Movilidad Segura SLP se ha impulsado la creación de la mencionada dirección con argumentos y propuestas; sin embargo, aún no se concreta.