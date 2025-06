Rolando Morales

[San Luis Hoy]

Crisógono Sánchez Lara, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado (STyPS) señaló que no se ha registrado quejas por casos de discriminación en las personas que laboran en las diversas empresas de la entidad potosina.

“Lo que hemos cuidado nosotros mucho es la inclusión laboral y la no discriminación, precisamente en las supervisiones que se hacen a las empresas, se cuida mucho en que exista la paridad de género, en que no se discrimine a nadie, independientemente de la condición física que presente”.

En el caso de las personas con discapacidad refirió que se han otorgado diversas capacitaciones para este grupo poblacional a fin de que puedan incorporarse a la vida laboral.

“Hasta ahorita no hemos tenido ninguna queja de algún tipo de discriminación, de algún rechazo por ser de alguna capacidad diferente o por no ser potosinos o por no ser mexicanos”, aseguró.

Asimismo, en el caso de las juventudes señaló que años antes de la actual administración estatal cerca del 60 por ciento de la plantilla laboral de ingenieros jóvenes provenían de estados aledaños a San Luis Potosí, “hoy el 60 por ciento de la planilla del personal preparado, y sobre todo del personal preparado que domina perfectamente sobre todo el idioma internacional que es el inglés, son potosinos de aquí, de la ciudad”.