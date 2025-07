Leonel Mora

[San Luis Hoy]

La senadora y dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Verónica Rodríguez Hernández, negó que reciba una remuneración de parte del instituto político que encabeza e invitó también a que las investigaciones ciudadanas se enfoquen no sólo en los partidos políticos, sino “en el manejo de los recursos públicos y en las obras que hacen los distintos órdenes de gobierno”.

“La percepción que dicen que obtengo es falso. De ninguna manera. Yo tengo… desde la primera vez que todavía era presidenta y que tuvimos la oportunidad gracias al voto de la ciudadanía, llegar al Senado de la República, desde el primer momento en que yo tomé protesta (sic) como senadora de la República, dejé de percibir, ni una sola remuneración de parte de Acción Nacional. No percibo nada”, declaró la lideresa.

Enseguida, invitó a que las investigaciones “no sólo se usen con los partidos políticos, sino que también debemos tener transparencia en el manejo de recursos públicos, en las obras y en todos los trabajos que hacen los distintos órdenes de gobierno”.

En los temas de transparencia, la dirigente panista dijo estar “en la mejor disposición” de informar a las y los ciudadanos del manejo de las prerrogativas del partido. “La información está al alcance de la ciudadanía. No escondemos nada. No hay nada turbio ni nada malo. Al contrario, estamos en la mejor disposición. Hay un tema en el sistema que se tiene que resolver, pero eso no es con cargo a nosotros; es con cargo al instituto (sic). Sin embargo, nosotros tenemos toda la información en la mano para que cualquier ciudadano la pueda tener”.