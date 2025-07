Leonel Mora

[San Luis Hoy]

Sobre el suspendido proyecto de la presa Las Escobas, el diputado Rubén Guajardo Barrera, de la Comisión del Agua del Congreso, opinó que el gobierno estatal debe seguir gestionando recursos y obras para garantizar el abasto de agua a la capital potosina, pues ni el presupuesto municipal ni el del Estado son suficientes para obras de infraestructura de gran envergadura.

“Son proyectos federales que en su momento pues no avanzaron. Tengo entendido que fue por algún tema social, que hubo algún impedimento. Me parece que se debe retomar, si no es este proyecto serán algunos otros para poder mejorar el abastecimiento del agua en San Luis Potosí”, declaró el legislador.

Reconoció que las obras de infraestructura hidráulica, sobre todo tratándose de presas, requieren de mucha inversión y dijo que tanto el estado como los municipios que comparten la Zona Metropolitana están muy limitados en presupuesto.

“Si no hay una aportación federal a un proyecto importante, veo muy complicado que a nivel estatal o municipal se puedan resolver los problemas de abastecimiento que tenemos. Como ejemplo está el acueducto de la presa El Realito, un problema para el cual, el presupuesto del estado o de los municipios no alcanza para una solución de fondo”, añadió Rubén Guajardo.

Opinó que el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona deberá continuar las gestiones para traer a San Luis Potosí un proyecto de gran envergadura, como iba a ser la presa Las Escobas, “pues para estas inversiones se requiere sí o sí, el apoyo de la Federación”.