Leonel Mora

[San Luis Hoy]

El empresario, expresidente y exconsejero nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Pablo Saavedra Sada, calificó de “triste y lamentable” que desde el Poder Ejecutivo federal se busque legitimar la invasión y el despojo de vivienda en contra de quienes han luchado por hacerse de un patrimonio conforme a la Ley.

Lo anterior, luego de que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (Infonavit), anunciara su intención de facilitar que personas que ocupan una vivienda en forma irregular, puedan adquirirla a bajo costo.

“Desde mi punto de vista como empresario inmobiliario y profesional, la realidad es que es una barbaridad esta mención que hace el Infonavit y que destaca la presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Es muy triste, porque en lugar de incentivar el desarrollo y la construcción de vivienda para que más personas puedan acceder a un patrimonio de forma legal, ella quiere justificar y alcanzar su proyecto de

no sé cuántas viviendas al año.

Es aplicar la política de ‘abrazos y no balazos’ pero ahora a las viviendas”, declaró el empresario.

Lamentó que se esté incentivando el despojo que realiza “gente a la que se le hace fácil porque, incluso, forman pandillas. A mí me ha tocado ver desde hace muchos años, desde 1996 o 97, cómo grupos organizados se meten en bloque a invadir fraccionamientos, vivienda terminada, terrenos. Lo vi en el Estado de México: La empresa para la cual trabajaba sufrió la invasión de dos fraccionamientos de manera simultánea y si no los sacas inmediatamente, se vuelve muy complicado”.

Consideró reprobable que desde el Poder Ejecutivo federal se pretenda “premiar a los invasores que no son más que ladrones, bandidos, para que puedan hacerse de una casa. No sé cómo lo van a hacer, porque muchos de ellos no tienen cómo comprobar ingresos. Al rato, si alguien se roba un automóvil, entonces también el gobierno se lo va a adjudicar”.

Adelantó que desde las agrupaciones de profesionales y cámaras empresariales “lo seguiremos comentando. Todos los que tienen una vivienda en riesgo, deben reclamar su derecho a tener certeza sobre su propiedad”.