La planta está ubicada en el municipio de Soledad

Ana Paula Vázquez

[San Luis Hoy]

La Fiscalía General del Estado informó que continúan las investigaciones en torno al hallazgo de restos humanos en una planta tratadora de aguas negras ubicada en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, aunque hasta el momento no se han encontrado indicios de violencia en los restos recuperados.

La fiscal María Manuela García Cázares explicó que, debido a las condiciones del lugar y el estado de descomposición, parte del cuerpo no fue localizado. “Derivado de que son aguas negras, ya parte del cuerpo no se encontró. Se está analizando por parte de periciales y hasta ahorita, de los restos encontrados, no encontramos ninguna evidencia de violencia”, señaló.

Indicó que el cuerpo presenta un avanzado estado de descomposición, lo que hace suponer que llevaba tiempo en el sitio. Además, mencionó que no se ha localizado el cráneo y que los peritos aún trabajan en la búsqueda del resto de los huesos, con el fin de establecer la causa de muerte. “No se encontró el cráneo de la persona y están en la búsqueda de los restos para efecto de establecer la causa de muerte. No se identifican”, apuntó.

Sobre la posible procedencia del cuerpo, García Cázares indicó que se investiga si pudo haber llegado a la planta a través de los colectores pluviales o si el fallecimiento se debió a una situación accidental o una enfermedad. “Pudo haber caído o bien derivado de alguna cuestión accidental o bien de una enfermedad, pero no tenemos ningún dato que se trate de un homicidio hasta ahora”, explicó.

Asimismo, afirmó que no existe un reporte de personas desaparecidas que coincida con las características del hallazgo y reiteró que los servicios periciales aún no han concluido sus análisis. “No han determinado todavía servicios periciales, estamos en espera de que culminen con lo que tiene, pero hasta ahorita no han encontrado ninguna lesión en los huesos encontrados”, finalizó.