Leonel Mora

[San Luis Hoy]

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, evitó fijar una postura sobre la posibilidad de que el gobierno estatal atraiga para sí mismo los ingresos que por concepto de Impuesto Predial se cobran a empresas establecidas en la Zona Industrial de San Luis Potosí, pero, en cambio, se comprometió a que dichos ingresos se usen directamente en lograr mejoras en este parque productivo.

“Realmente no sé cómo se va a plantear (la iniciativa) y no sé los alcances ni sus dimensiones, por lo que no quiero fijar una postura sobre el tema. Quiero ser prudente. Mal haría el alcalde si especula sobre de ello. Me voy a esperar hasta que llegue un documento. Seguro se va a plantear en la Ley de Ingresos en octubre próximo. Quiero ver cómo viene. También se va a plantear en esa temporalidad la desaparición del Interapas, pero no tengo ninguna información base para dar una opinión”, dijo el edil capitalino.

Pidió respeto para su punto de vista y reiteró que “no es prudente especular sobre temas que son tan delicados para la administración municipal y, sobre todo, para la ciudad, que es en ella en quien estamos pensando”.

Lo único que dijo de manera adicional es que se compromete a que “el Predial que se recaude de la Zona Industrial se aplique directamente en la Zona Industrial. Esa sería mi apuesta como alcalde y lo puedo ir a plantear ante los empresarios usuarios de la Zona Industrial en cuanto ellos me inviten”.

De paso, señaló que el monto que se recauda por Impuesto Predial en las empresas de la Zona Industrial es “incomparable” al tres por ciento de impuesto a la nómina que el gobierno estatal cobra a las mismas empresas. “Ahí está, quizás, la solución a todo”, concluyó Enrique Galindo.