Fue anunciado por el Ayuntamiento de la capital desde finales del 2024

Por Rolando Morales

[San Luis Hoy]

El colectivo Pedaleando SLP señaló que hasta el momento no se han registrado acciones al respecto del Plan Maestro de Ciclovías, anunciado por el Ayuntamiento de San Luis Potosí desde finales del 2024.

Pedaleando SLP afirmó que no se puede evaluar el mencionado plan, puesto que ni siquiera ha comenzado, al explicar que desde su presentación en noviembre de 2024 no se ha anunciado una sola licitación, ni un cronograma de obras ni avances visibles, por lo que puntualizaron lo preocupante no es un retraso, sino la inacción de las autoridades.

Ante esto, mencionaron que es necesario implementar la Dirección de Movilidad, pues refirieron es una pieza clave para concretar este plan a fin de transformar la movilidad urbana. Señalaron que desde la Coalición Movilidad Segura SLP se ha impulsado la creación de la mencionada dirección con argumentos y propuestas; sin embargo, aún no se concreta.

Explicaron que la mencionada dependencia no es exclusiva para temas ciclistas, sino para transversalizar el nuevo paradigma de la movilidad segura, incluyente y centrada en las personas.

Ante la falta de acciones relacionadas con el Plan Maestro de Ciclovías, recientemente las autoridades municipales han referido en diversas ocasiones la falta de actualizar el actual Reglamento de Tránsito, el cual está próximo a someterse a Cabildo.

Al respecto, Pedaleando SLP, añadieron que no debe ser el único frente de trabajo, al señalar que la actual normativa no se encuentra armonizada con la Ley General de Movilidad. Asimismo, señalaron que desde la presentación del Plan Maestro se anunció la instalación de mesas de trabajo con colectivos y sociedad civil para avanzar de forma participativa; sin embargo, denunciaron que no se han concretado.

Reiteraron su disposición al diálogo y señalaron que continúan esperando el llamado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital potosina.