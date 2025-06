Ana Paula Vázquez

[San Luis Hoy]

El colectivo de búsqueda “Voz y Dignidad por los Nuestros SLP” acusó omisión y simulación política por parte del Congreso del Estado en torno a la iniciativa para crear la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas. Su presidenta, Edith Pérez Rodríguez, reprochó que ningún integrante del Congreso o asesor legislativo se acercó al colectivo para conocer sus necesidades antes de discutir el dictamen.

“Lamentablemente ni la diputada, ni el experto se acercaron al colectivo, ni un mensaje, ni una llamada para preguntar: ‘¿Qué le falta?’”, señaló la activista, al lamentar que se promueva una fiscalía sin diálogo con quienes han encabezado su exigencia durante años. “Lo que a nosotros nos urge es que ya se apruebe, porque ellos se van de vacaciones. Nos dijeron que este año iba a salir con presupuesto”, añadió.

Pérez Rodríguez advirtió que la iniciativa presentada desde el 12 de mayo por el diputado Luis Fernando Gámez Macías, podría terminar como una simulación si no hay cambios reales ni garantía de funcionamiento autónomo. “Aquí la necesidad urgente es crear la fiscalía, no el pleito político de ellos. ¿A mí qué me importa si Morena, Verde, PRI o PAN están peleados?”, expresó.