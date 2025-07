“El otro partido (PRI) me expulsó y punto”, dijo ante la militancia del blanquiazul

Por Leonel Mora

[San Luis Hoy]

En la rendición de protesta de Verónica Rodríguez como dirigente local del Partido Acción Nacional (PAN) des este jueves, se lanzó un llamaron a la unidad y se anunció que simplificarán el registro de simpatizantes para incrementar la militancia rumbo a las elecciones de 2027.

En el mismo acto de toma de protesta, el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, se presentó como “panista en ciernes, panista en proceso” y dijo estar listo para alinearse al llamado que hizo el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, y la dirigente estatal, Verónica Rodríguez, para ganar la contienda política que habrá en dos años más.

“Estoy listo para competir electoralmente en lo que viene y claro que Acción Nacional es uno de los partidos que a mí me ha abanderado siempre. El tricolor (PRI) quedó atrás. El otro partido me expulsó y punto, Quien me recibe, que es Acción Nacional, claro que estoy muy agradecido y voy a estar aquí”, declaró el edil capitalino.

Evitó hablar de posibles alianzas en busca de la gubernatura, pero cuando se le cuestionó si ve posibilidades de ganarle a partidos como Morena o el Verde Ecologista, dijo “yo ya les gané, en la pasada elección municipal. Me siento apto para competir anímicamente, emocionalmente, físicamente, intelectual y familiarmente”.

Los líderes nacionales como Jorge Romero, Ricardo Anaya y Santiago Taboada, presentes en la toma de protesta del nuevo Comité Directivo Estatal, subrayaron la importancia de poner fe en que se podrán ganar las próximas elecciones como sucedió recientemente en Durango y Veracruz, donde se dejó “mal parado” al partido oficialista.