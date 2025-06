El diputado señaló que la adhesión de cualquier actor político requiere de procesos internos y formativos

Por Ana Paula Vázquez

[San Luis Hoy]

El diputado Rubén Guajardo Barrera confirmó que el Partido Acción Nacional (PAN) está abierto a la afiliación del alcalde Enrique Galindo Ceballos, aunque dejó en claro que su eventual incorporación, no lo convertiría automáticamente en candidato a la gubernatura.

En entrevista, Guajardo explicó que la adhesión de cualquier actor político al PAN requiere seguir procesos internos y formativos, como el curso de introducción al partido y la aceptación de sus principios e ideología.

“El PAN está abierto a todas y todos los que quieran sumar. Tienen que cumplir con el procedimiento de afiliación y tomar el taller de introducción al partido, porque es importante conocer la ideología, los principios y la organización del PAN, que es muy diferente a la del PRI”, apuntó.

Cuestionado sobre si Galindo podría convertirse en el abanderado panista rumbo a la gubernatura en 2027, Guajardo fue tajante: “No, no, no. Hay varias etapas y procesos internos para elegir la candidatura. Yo creo que es un buen perfil, pero no puede ser en automático”.

Frente a versiones de que el alcalde podría buscar una diputación federal como “plan B”, Guajardo evitó especular. “Estás hablando de supuestos muy futurescos. Enrique Galindo ha sido alcalde con el respaldo del PAN. Hemos trabajado de manera armónica. Esas son decisiones personales que él tendrá que tomar”, indicó.

En cuanto al estado interno del partido tras el reciente proceso de renovación de dirigencia estatal, que dio el triunfo a Verónica Rodríguez, el diputado rechazó divisiones y afirmó que el PAN se mantiene unido. “Verónica sacó 77 de 90 y tantos consejeros. Además, 33 de los 41 comités directivos municipales la respaldaron. Dónde está el divisionismo. El 75% del padrón definió ese método”, puntualizó.

Agregó que, a diferencia de otros partidos, el PAN se somete a procesos democráticos internos: “Es el único partido que se somete a escrutinio. En la democracia siempre hay ganadores y perdedores, pero hay mayoría. No se necesita unanimidad para estar unidos”.