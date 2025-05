“Diputados politizan el tema de seguridad”

Rolando Morales

El alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, señaló que el reciente exhorto presentado durante la presente semana en el Congreso del Estado para que el Ayuntamiento refuerce la seguridad pública, contiene una fuerte dosis

de politización.

Esto luego de que la diputada del PAN Aranzazú Puente presentara el punto de acuerdo para exhortar al Ayuntamiento capitalino para que éste refuerce y rediseñe su estrategia

de seguridad.

“Por más que luché contra eso, y lo digo, tengo tres años luchando contra el tema de no politizar la seguridad pública, finalmente se politizó. Es lamentable, todos perdemos, todos, me incluyo, pero pierde el Gobierno Federal, pierde el Gobierno Estatal, pierde el Municipal, pero pierde la ciudadanía”, así lo expresó el edil capitalino.

De igual forma, criticó que cuando el exhorto se planteó también a nivel estatal, diversos legisladores abandonaran el pleno, acción que reiteró fue

politizada en un tema que debió ser blindado.

Asimismo, se mostró de acuerdo con la postura de la organización Nuestro Centro en la que referían una campaña de desprestigio en contra del Centro Histórico de la ciudad, y puntualizó que esta zona de la capital no sufre un nivel de inseguridad preocupante.

“El Centro Histórico no sufre de ese nivel de inseguridad, se han estado subiendo videos falsos, acciones falsas de inseguridad que no son ciertas, parece que preocupó más hecho eso, y es más bien un desvío de la atención frente a un homicidio que fue tristísimo, se activaron actores por todos lados, realmente es preocupante, no la seguridad, sino la crisis política, la crisis de seguridad no es tan grave, la crisis política sí”.

Detalló que acciones como las sesiones del Consejo de Seguridad del Centro Histórico han mantenido viva a esta zona tanto a nivel de seguridad como a nivel comercial. Puntualizó que durante la presente semana el debate se centró en las comisiones de seguridad antes que generar una estrategia integral y coordinada.