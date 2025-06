Iván Edmundo Rodríguez

[San Luis Hoy]

“Por eso las matan…”, fue la reacción de un sujeto tras un incidente vial al norte de la capital, mismo que fue denunciado por la mujer afectada, en la intención de hacer viral a quien consideró, es un hombre peligroso.

“Por eso las matan hijas de su pinche madre… por eso las matan”, repitió el conductor de un Dodge, en color gris, quien iba acompañado de una mujer.

En el video de la denuncia, también se observa cómo el hombre se retira haciendo señales obscenas y lanzando más insultos a la conductora.

LA DENUNCIA

“Hoy me quiero desahogar aquí. Acabo de pasar un momento que me deja llena de coraje e impotencia. Vengo, como muchas veces, atravesando Prol. Muñoz para tomar las vías, había más tráfico de lo habitual, por lo que al avanzar el semáforo me quedo parada justo donde hace cruce con otra calle, (no fue mi intención quedarme ahí). Llega un tipo en su carro y me empieza a hacer señas de muy mala manera de que me haga para atrás, yo veo mi retrovisor y me doy cuenta que no tiene caso, pues no tengo tanto espacio, y de ahí se me pega y me empieza a decir tantas groserías que me da pena escribírselas”, reseñó la mujer afectada.

“Pero cuando me empezó a decir que por eso ‘nos matan’ dije: ¿Qué te pasa? y comencé a grabar todo lo que me terminó diciendo. ¿Cómo un hombre (si es que así se le puede llamar) le puede decir esa cantidad de cosas a una mujer que viene con toda tranquilidad en compañía de su hijo de 4 años?.