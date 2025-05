Cerrarán la carretera Bledos-V. de Arriaga

Martín Rodríguez

Ejidatarios de toda la franja de la carretera de cuota de San Luis Potosí-Bledos-Villa de Arriaga colocaron letreros similares a la señalización vial, para avisar que cerrarán el tramo carretero por incumplimiento de pago de adeudos de indemnización por parte del Gobierno del Estado.

Los tratos fueron celebrados desde la administración estatal de Fernando Silva Nieto, justo cuando fue trazado el trayecto carretero que conecta la cabecera municipal de Villa de Arriaga con la Zona Industrial.

El tramo carretero La Pila-Villa de Arriaga, amaneció este jueves por la mañana con una serie de letreros colocados para avisar que la vialidad sería cerrada por los propios ejidatarios.

En el problema de tierras que

los lugareños pugnan con el Gobierno del Estado, se encuentran todos los ejidos por donde pasa la carretera y que pertenecen al municipio de Villa de Arriaga, y también a propietarios de parcelas, además de otros pequelos propietarios afectados por la carretera.

En el tramo se encuentran ejidatarios de Bledos, Villa de Arriaga, Carranco, Laguna de San Vicente y otras comunidades.

Los ejidatarios se quejan de que si bien el Gobierno del Estado sostiene adeudos con ellos, sólo les envía al subsecretario Jorge Vega arroyo y a personal de la Junta Estatal de Caminos, pero sólo les dan largas y no les resuelven.

Explicaron que las autoridades estatales están incumpliendo acuerdos desde hace años y sólo convocan a reuniones, pero no resuelven nada. Recordaron que la concesión otorgada a la empresa operadora, no cumple con la legalidad.

ya que no hay convenio de ocupación previa, no hay convenio de expropiación y no hay indemnización a ejidatarios, parceleros y pequeños propietarios.