Selene Mendoza

[San Luis Hoy]

La autoridad del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) no contestó la misiva en donde se pidió no aplicar la Ley Seca, lamentó Alejandro Espinosa Abaroa, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), quien adelantó que habrá consecuencias para el sector al cual representa.

Este sábado y domingo los comercios tienen prohibido vender alcohol en favor de garantizar una adecuada elección popular, una acción solicitada por la autoridad electoral y emitida por la Dirección de Gobernación estatal, que reprobó el sector comercial en razón de las pérdidas

que representa.

“Comentaba la autoridad que nos van a dejar abrir, que lo que no podemos hacer es vender bebidas alcohólicas, pero al final la gente lo que dice es, si no puedo echar una cervecita, si no puedo echar un vinito tinto en los restaurantes, mejor me quedo en mi casa, hago una carne asada y ya no voy al restaurante”, explicó el líder restaurantero.

Insistió que la población tendrá “pachanga” en sus casas, aunque exista una Ley Seca, por lo que no ve innecesario la aplicación de la prohibición durante esta jornada electoral.