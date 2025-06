Rolando Morales

[San Luis Hoy]

Durante la primera sesión extraordinaria del Cabildo del Ayuntamiento de San Luis Potosí, se aprobó por unanimidad la modificación al Reglamento de Comercio a fin de reforzar las medidas de seguridad en diversos espacios comerciales y de esparcimiento.

Al respecto, el alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que la modificación de este instrumento responde a un impulso de las peticiones de las familias Infante y Espinosa, víctimas de la tragedia del Rich registrado hace un año.

Dentro de las principales medidas se encuentra la implementación de una plataforma para que los padres de familia puedan consultar en tiempo real el estatus administrativo de un establecimiento comercial para orientar a sus hijos. “Esa plataforma estará en cuatro meses, ya se está trabajando en ello, esa plataforma va a llegar a la regularización de muchos lugares también, el que deba estar en la plataforma debe estar 100 por ciento regularizado”.

Señaló que este trabajo administrativo que se encuentra alineado con Protección Civil, Seguridad Pública y la Dirección de Comercio. En el caso de la presencia de menores de edad en centros nocturnos, el edil puntualizó que el nuevo reglamento contempla quitar de forma definitiva la licencia de funcionamiento.

Afirmó que la renovada normativa contempla una supervisión más rigurosa y estrecha, cuando a nuevas reglas para la emisión de una licencia de funcionamiento y los referendos, “si en el año no tienen ningún tipo de incidente, no van a tener problemas. El nuevo reglamento de comercio prevé esto de quitar la licencia en caso de que haya menores, específicamente en los antros, y perder la licencia de manera definitiva. Hay una medida todavía un poco más drástica para el que renta los lugares, si ahí se permitió, se autorizó y sucedió algún tipo de incidente, pues que en ese lugar no vuelva a haber un antro, esa es otra de las medidas”.

Reconoció que costará trabajo llevar a la práctica la nueva normativa; sin embargo, puntualizó que existe un compromiso político y refirió que se han sostenido conversaciones con los empresarios de este giro “necesitan garantizarnos a nosotros que sus establecimientos son seguros, que no van a vender alcohol adulterado, que no va a haber menores, que van a respetar los horarios, hoy va a cambiar”, concluyó