Leonel Mora

[San Luis Hoy]

En sesión ordinaria, el Cabildo de la capital aprobó por unanimidad declarar el 10 de junio de cada año como Día Municipal del Árbol, además de que también aprobó el Reglamento del Consejo Consultivo para la Protección de Parques y Arbolado Urbano del Municipio de San Luis Potosí.

Estas dos acciones permitirán mejorar y reforzar las políticas públicas de protección a ejemplares vegetales de la mano de organizaciones nacionales e internacionales como Reforestamos A. C., Arbor Day Foundation, Tree Cities of the World y la propia Found and Agriculture Organization (FAO) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Este jueves, precisamente, dio inicio en esta capital un foro con personas expertas a nivel mundial en el diseño de estrategias para acrecentar, conservar y mejorar el número de árboles existentes en entornos urbanos.