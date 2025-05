Aún no reemplazan árboles derribados

Martín Rodríguez

[San Luis Hoy]

Por cada árbol derribado, los responsables tienen que sembrar tres y no hay testimonio de donde hayan puesto aquellos que reemplacen a los 201 que derribaron para ampliar el bulevar del río Santiago hasta la zona donde se desea que continúe la realidad, advirtió el presidente de la organización civil Cambio de Ruta, Luis González Lozano.

Explicó que las medidas de mitigación son muy claras, y no piden colocar 603 varitas, sino 603 árboles que ya se puedan defender y crecer y correspondan a la especie de la zona.

Advirtió que nadie ha proporcionado evidencia ni constancia de que el gobierno del estado hubiera sembrado los 3 árboles correspondientes a cada árbol que derribaron en el proceso de ensanchamiento de la vía para la creación del bulevar.

Recordó que incluso los planes de mitigación de los que no se tiene noticia, deben incluir el hecho de que los árboles nuevos serán reubicados en la zona donde los otros fueron sacrificados, sobre todo porque esa zona es todo un ecosistema.

Dijo que además no deben ser sembrados árboles a lo loco, sino los que son nativos y correspondientes a una zona, sobre todo en la que no se tiene agua suficiente que es una realidad, y que además se trate de árboles que no chupen mucha agua, tales como los huizaches y mezquites.

Precisó que la Comisión Nacional Forestal tiene un manual para garantizar que los árboles a plantar ya sean maduros, y que sean autónomos para garantizar su crecimiento. La revisión para los árboles maduros debe avanzar en el lapso de un año, hasta asegurarse de la supervivencia de los ejemplares.