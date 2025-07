El diputado del PT atajó que no dará entrevistas porque “no le gustan”

Ana Paula Vázquez

[San Luis Hoy]

“Yo no voy a dar entrevistas, a mí no me gustan”, declaró el diputado Tomás Zavala González, del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, al ser abordado antes del inicio de la comisión de Desarrollo Rural y Forestal, misma que encabeza.

El legislador fue requerido luego de que el colectivo Voz y Dignidad denunciara en redes sociales el hallazgo de un presunto sitio de exterminio en esa región del Altiplano. Tras varios intentos por obtener su postura, Zavala únicamente señaló que no tenía información sobre el caso, aunque mencionó que podría proponerse un exhorto en materia de seguridad para su distrito.

Este 18 de julio marcó la primera vez que el diputado asistió presencialmente a una reunión de su comisión; en ocasiones anteriores había participado solo de forma virtual. En lo que va de su gestión, ha presentado cerca de cuatro propuestas legislativas, pero no ha subido a tribuna a exponer ninguna en los últimos seis meses.

En abril, Zavala también fue señalado por faltar a la sesión itinerante del Congreso en Matehuala para asistir, en cambio, a un evento encabezado por el gobernador Ricardo Gallardo, en el que se entregaron apoyos educativos. Aunque envió dos propuestas de punto de acuerdo para esa sesión, no las presentó en

el pleno.

Entre sus iniciativas destaca una propuesta para solicitar a la Secretaría de Finanzas un programa de estímulos fiscales que facilite la regularización de motocicletas. No obstante, su actividad legislativa se ha centrado principalmente en respaldar propuestas conjuntas promovidas por su grupo parlamentario, con escasa participación en iniciativas de carácter individual.