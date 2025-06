EN tiempos donde las medidas para registrar sindicatos se volvieron más estrictas, eternas, imprevisibles e impredecibles, y cuando el gobierno actual utilizó casi cada falla mínima de los órganos de representación de los trabajadores del Estado, para negarse a las negociaciones interinstitucionales, finalmente el tiempo dio la razón a quien la tenía…

LA semana terminará con la formalización de una nueva dirigencia del sindicato que sostiene la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo con el Gobierno del Estado, y todo parece indicar que ambas partes reiniciarán de manera pacífica la relación institucional…

RECIENTEMENTE, el propio oficial mayor Noé Lara Enríquez, parecía mostrar la cara de flexibilización del gobierno estatal con su sindicato, y anunciaba que únicamente esperaba la formalización de la toma de nota para recomponer las actividades conjuntas entre la representación de los burócratas y la parte patronal…

EL reinicio de la coordinación con el sindicato se da a poco más de 3 años que técnicamente la relación estaba rota, no por el SUTSGE, sino por el propio gobierno, de manera que incluso para la Oficialía Mayor, el vuelco hacia el desconocimiento representó mucho más trabajo administrativo, porque se vieron obligados a negociar de manera individual con cada trabajador, en los tres y medio largos años, de inexistencia declarada del sindicato…

LA postura de exigencia del gobierno obligó a la extinta dirigente sindical Bernardina Lara Argüelles, a emprender una larga lucha jurídica que ganó apenas una semana antes de su fallecimiento, y que dejó la puerta abierta para la elección sindical que dejó como sucesora a Laura Zamarripa…

AHORA, el gobierno ya no tendrá argumentos para no tratar con el sindicato mayoritario, y no será cosa fácil quedarles mal como ha ocurrido con las negociaciones incumplidas de las pensiones y otros pendientes, si se toma en cuenta que sus trabajadores técnicamente cuentan con representantes en todas las dependencias públicas, y hasta en el Congreso local y el Poder Judicial del Estado…

AHORA, lo restante será que los sindicatos que aún no tienen su toma de nota, continúen con sus trámites legales, si no quieren quedarse fuera de la representación sindical, aunque en el caso del SITTGE, además de la declaratoria de no existencia, aún falta saber si su dirigente ganará el litigio laboral, porque fue despedida de la chamba por abandono de trabajo.

POSDATA: Policías rompieron la armonía, cuando un ciudadano denunció que un policía estatal trató de extorsionarlo y le pidió la ayuda a policías municipales. La Municipal detuvo al supuesto infractor, pero Guardias Civiles Estatales acudieron a rescatarlo. A ver qué pasó con el policía, porque si no fue turnado al Ministerio Público o a la Comisión de Honor y Justicia, cuando menos para iniciar una investigación y aclarar y saber si es o no es, entonces quién sabe dónde tenga la cabeza el sistema de coordinación policial.

REMATE: Del lado de los “verdes”, todo parece indicar que ya comenzarán a calentar motores para determinar quién será el próximo alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, porque el proyecto de reforma no permite la reelección de los servidores públicos. Como quiera que sea, si la candidata a la gubernatura es Ruth González Silva, la esposa del actual gobernador, es porque el partido del tucán se acogerá a la reforma legal tal y como viene, para acatarse hasta 2030. De ser así, Juan Manuel Navarro pelearía la reelección, y las condiciones políticas actuales abren el camino para que la primera dama sea la próxima gobernadora, si la oposición continúa tan dividida como ahora, por ejemplo, con una diputada más verde que panista, presuntamente representante del distrito más azul del estado y con un comité estatal tricolor, que también está muy enverdecido.