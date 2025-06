DICEN que hablando se entiende la gente, pero tal parece que se tiene que llegar a extremos tales como probar la paciencia de la gente para tratar de tomar la solución de un problema que era innecesario vivir…

LOS artífices de la maldad se salieron con la suya, y se concretó la destitución del director de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado (Becene) que mandó sus niveles académicos técnicamente a los cuernos de la luna, porque un primer lugar nacional en calidad académica no es cualquier cosa…

OCUPA ahora sí su lugar desde este lunes, un director evaluado con otros parámetros, importado de su comisión en una escuela primaria, y contaminado desde su llegada por los coqueteos de su pariente consanguíneo, funcionario estudiantil, con las afiliaciones a un partido político aprovechando la plataforma de la institución educativa…

LA pifia cometida con la introducción forzada del nuevo director, no es la primera que se comete en lo que va del año…

PRIMER indicio de las cosas mal hechas, que gira alrededor del actual secretario de Educación, es el intento de expulsar de su amada escuela a los estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica número Uno y a los niños de la Escuela Primaria Tipo 21 de Agosto; el funcionario estatal le vendió la idea al gobernador para convertir ambas escuelitas formadoras de múltiples generaciones, en la Universidad Rosario Castellanos…

TAL fue el deseo de contar con esa universidad muy pronto y en un lugar céntrico, que el exceso fue proponer el Centro Deportivo de Alto Rendimiento (Estadio Plan de San Luis) como la mega cancha deportiva de las nuevas generaciones que estudiarían, eso sí valga la pena mencionarlo, modernas y muy funcionales carreras profesionales…

SE cayó el proyecto por mala planeación…

EL segundo indicio de las ganas de hacer mal las cosas, fue la toma del edificio central de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a manos de ese pequeño grupo llamado Fuerza Magister como refuerzo de la disidente Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), también con el fin de probar la fuerza del magisterio…

MÁS sabe el diablo por viejo que por diablo, y el sindicato mayoritario venció a los funcionarios estatales que procedieron mal y de malas, y hasta les arrancaron acuerdos para obligarse a pagar lo que no hay necesidad de postergar porque es una obligación, es decir el pago de prestaciones y pensiones…

SEGUNDA caída…

PASARON los meses, y ahora tocó el turno de probar la paciencia de la Sección 52, esa que tuvo un dirigente al que sus agremiados ahora consideran persona non grata, por haberse entregado a las fuerzas contrarias…

PEOR aún, lo ven como “apestado” porque fue el artífice de la orden oficial para instalar un nuevo director de la Escuela Normal del Estado llevando porra y mariachis y un miembro del Consejo Estudiantil con cartulinas para celebrar el nombramiento del director, pagadas por quién sabe quién; obvio que el método enfureció a los docentes y mandó a su escondite a los que no se quisieron meter en broncas ni de un lado ni de otro…

EL SEER y la SEGE volvieron a hacer mal las cosas, y de la nueva pifia ya se dieron cuenta los alumnos que van de salida, y los más jovencitos que acudieron a presentar sus exámenes psicométricos en una sede alterna…

CON todo el embarradero que hicieron, no tuvieron más remedio que meterse a negociar con el sindicato, al que acusaron una y otra vez de no querer platicar, y fue así como embarcaron al secretario de gobierno en una penosa negociación que no tenía necesidad de patrocinar si sus funcionarios educativos hicieran las cosas de otra manera.