Bitácora 24 de mayo

ALGUNOS personajes siniestros llevan más o menos dos años patrocinando campañas de apagado de circuitos de luces en las calles, tal y como se ha visto en la avenida Hernán Cortés, donde los hay perversos, y han dañado los cables hasta apagar las luces…

TAN solo este viernes por la madrugada, algún maldoso apagó toda la red de alumbrado público de esa avenida, y dejó a oscuras a los vecinos, en una realidad que ya les gustó para jugar al gato y al ratón con los responsables del alumbrado público; estos prenden las luces y los otros no tardan en apagarlas…

EL punto, es que hasta ahora solo hay un testimonio de detenidos por dañar el alumbrado, y se refiere a un hombre que por la madrugada, hace algunos meses, intervino todas las redes del Centro Histórico para oscurecerlo; de la suerte que corrió poco se sabe, porque su castigo es responsabilidad de la Fiscalía General del Estado…

TAMBIÉN es cierto que el oscurecimiento de la ciudad no es casual; la delincuencia necesita calles a oscuras, y de ahí la insistencia de apagar los circuitos completos, porque de otra manera no aprovechan el largo tiempo que tarda la policía en reaccionar…

PRECISAMENTE uno de los puntos neurálgicos de la criminalidad es la Alameda Juan Sarabia, a la que hace algunos años le fue colocada nueva iluminación, que por lo menos hace que ya se vean los andadores de cruce, pero que también sufre cuando algún criminal apaga las luces…

SE equivoca quien echando la culpa al de la tienda de enfrente, se muestra indiferente ante el avance de la delincuencia y todo lo que implica la operación, a la que se agregan la falta de vigilancia y los cortes de energía para el alumbrado…

HAY avenidas donde las áreas de servicios municipales han intervenido hasta 15 veces en menos de un año, porque algún malviviente oscurece las calles mientras sus compañeros de fechorías se apropian de las calles para hacer de las suyas…

QUIZÁ haga falta un refuerzo de seguridad, para mínimo desenmascarar a los delincuentes que apagan las luces.

POSDATA: Julión Álvarez, el cantante favorito del palacio mayor de San Luis, se queda en México, y no precisamente por gusto, sino porque le fue cancelada su visa, así como la de diversos políticos mexicanos; las autoridades estadounidenses le dijeron “Ya no”, y entonces se quedará en México, por ahora, tragando su amargura porque los gringos lo consideraron non grato. Algo le sabrán.

REMATE: A propósito de inseguridad, resulta que el robo al autotransporte no para. Cientos de operadores de camiones pesados sufren robos a diario, y no hay quien ponga un alto a los malvivientes. El Gobierno Federal anterior tuvo la pésima idea de desaparecer la Policía Federal, y al fundar Guardia Nacional, no reparó en que sus nuevos integrantes son militares que no conocen de carreteras, así que los del antifaz, siguen operando de manera muy abierta