SI Badiraguato o el Guamúchil están lejos, los que le entran duro al churro y a la mota hacen lo que pueden por alimentar chachalacos, aún y cuando violen la ley y atenten contra la lucidez de sus semejantes, les guste o no el perico…

QUIZÁ inspirados por ver pasar aviones y no alcanzar su viaje nada más con observarlos, pero movidos por el negocio, no faltan aquellos que están convirtiendo su tierra en sembradío de porquerías, como las sustancias que no deberían circular y meten a los consumidores en apuros de salud…

YA hasta el sheriff del pueblo se dio cuenta que en la capital potosina, no falta el que es marihuano, y que se lleva las semillitas a su maceta y comienza a sembrar lo que se quiere fumar, no sea que se le vaya a acabar el producto que le hace daño de manera permanente, pero que malamente lo mantiene entretenido en un “negrocio” que con lectura y deporte, no debería existir…

AHORA, los consumidores de mota ya no tienen que cruzar el túnel del Ogarrio para ponerse hasta el gorro, alucinar y ser una amenaza para los que les rodean; de pronto les salió la vocación de jardineros, y se convirtieron en cuidadores de plantitas, y no precisamente las que tiene la abuela en el patio o en las macetas colgantes, sino las que cuidan para que crezcan como nunca lo hicieron con el frijolito de preescolar, y que aún sin germinar les hizo graduarse del kinder…

SUCEDE hasta en las mejores familias, cuenta la leyenda urbana, que prisioneros de la tentación, los que no viven una vida sana hacen hasta lo imposible por meterse cuanta sustancia se les cruza en el camino, y los arbustos alucinógenos de color verde forman parte de su modus vivendi, y son parte de su vida, porque según el jefe policiaco, les pone tarea para ganarse un vuelo sin boleto de avión…

RESULTA que las macetitas fueron halladas en colonias del norte de la ciudad, donde a los chavos se les ocurre poner la semillita en cualquier parte, hasta que la policía los cacha con la plantita en la maceta de la abuela…

“AAAAY, ¿por qué se meten con mis macetas”, diría la señora que nada más ve cómo por una mala acción de su nieto, hijo, sobrino o yerno, su maceta se va como prueba al Ministerio Público Federal…

MUCHOS suponemos que en los jardines de la ciudad solo hay plantitas de ornato o hasta frutales colocadas por vecinos, pero resulta que la policía ha encontrado esas plantas insalubres mezcladas con el ornamento vegetal de la ciudad…

TAL vez el fenómeno se nota más en áreas de mayor hacinamiento, como los edificios condominales y sus pasillos o jardines, donde alguno de los moradores no tiene mucho para dónde hacerse, y por ahí a escondidas siembra lo que no debería…

NO la amulelen; ingeniárselas para consumir sus hierbas y comprometer su salud no es buena idea.

POSDATA: No sean gachos. Así como se la pasan trayendo cantantes caros, o se gastan dinero en frivolidades, ¿por qué un deportista tiene que irse a la calle Hidalgo a pedir dinero para ver si reúne lo de un viaje que le permita competir en los Juegos Panamericanos de karate? Se pasan.

REMATE: Ya hay quiénes desde diferentes trincheras se han dado cuenta de que el diseño de los trámites burocráticos en las áreas de Comercio de las alcaldías de la zona metropolitana, está planeado para eternizar la validación del cumplimiento de los requisitos. ¿Acaso es por la pedidera de lana? Qué Aburren México y Costa Rica 0-0

