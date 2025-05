Bitácora 22 de mayo

PASARON ¡ocho días! para que se supiera lo ocurrido con la mujer atacada con el supuesto móvil del asalto, en hechos ocurridos el 13 de mayo en la Plaza Citadina en Soledad de Graciano Sánchez…

POR mucho tiempo, la verdad quedó oculta en una cajita, y es hora que la autoridad responsable de las investigaciones, no toma decisiones para dar con los responsables del hecho criminal que también se viralizó como todos los hechos de delincuencia que han ensombrecido el panorama durante las últimas semanas…

LOS datos indican que se trataba de una mujer de 53 años, que al instante de la agresión recibió tres impactos por proyectil de arma de fuego, perforación de pulmón, lesión de hígado, páncreas, colon y riñón, además de daños en la sección de médula espinal, con la que arrojaba el pronóstico de que no volvería a caminar…

LA relatoría de los hechos indica que la mujer se encontraba en la citada plaza comercial de la cabecera de Soledad de Graciano Sánchez, cuando fue interceptada por personas que supuestamente trataban de robarle 50 mil pesos que llevaba consigo, y al no conseguirlo le vaciaron la pistola…

LAS investigaciones de la Fiscalía General del Estado parecen no avanzar mucho, y menos, la versión oficial de los hechos, que si bien obligan a omitir datos que pudieran entorpecer el esclarecimiento y la identificación de los agresores, sí obligaban a entregar una versión pública, desde el inicio hasta el desenlace de los hechos…

A estas alturas, y de manera paralela a la persecución de los delincuentes, ya debería haber un expediente completo que incluyera por lo menos los peritajes principales de balística y tiro, verificación de la autenticidad de materiales tales como los videos de la institución donde ocurrió el incidente, huellas dactilares y otro tipo de residuos que dejan rastro, pruebas de rodizonato a sospechosos y testimonios…

LO que causa alarma es que si por tanto tiempo no se informó de la muerte de la persona, esas condiciones dan a entender que quizá no se tiene la evidencia o no se realizaron las investigaciones de primer respondiente, y según las reformas a las leyes federales de seguridad, hasta las policías municipales las pueden desarrollar…

LO extraño es que a veces hay asuntos que se difunden por diferentes vías, y por lo general cobran trascendencia los que se relacionan con la muerte de personas, y con frecuencia son muy virales los asuntos que ocurren en la capital, pero en esta ocasión nada extra se dijo…

TODAVÍA el día anterior al crimen del municipio de Soledad, la echadera de culpas más o menos decía así: “Sí, pero no, fue por omisión de la capital, pero sí le echamos la culpa, pero no le echamos la culpa, pero la capital debe prevenir el delito de robo, pero no le estamos diciendo que fue por culpa de ellos”…

MÁS o menos así se aceleraron los discursos de los políticos, hasta que el vecino de enfrente le entró a los catorrazos, y pidió la tan llevada y traída estrategia de seguridad que derivó en la guerra de boletines de uno y otro, y de declaraciones de los Capuleto culpando a los Montesco y viceversa, hasta que Lupe Torres salió al quite para que ya se aplaquen.

POSDATA: Los Capuleto y los Montesco tratan de mostrar que pueden hacer cosas adicionales. Resulta que hay patrullas estatales haciendo el carrusel que desde hace más de dos décadas realiza Tránsito Municipal… Y la alcaldía se meterá a las colonias a combatir el narcomenudeo.

REMATE: Cambios en gobierno. El Congreso del Estado se queda sin su jefa de prensa, Yoali Andrade, y en gobierno del estado habrá un cambio de cargo de primer nivel.