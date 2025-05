Bitácora 21 de mayo

TARDE de rupturas de alianzas y hasta de puñaladas traperas, fue la que se vivió ayer en el Salón de Plenos del Congreso del Estado, luego de que el tema de la seguridad había venido calentando el ambiente en los últimos días…

PARA pocos es aún una verdad, la supuesta alianza entre Morena y el Partido Verde Ecologista de México en la entidad, pero ayer quedó demostrado que no sólo no se quieren nada y no faltará que haya quien diga que hasta de odian con odio jarocho…

SOBRE seguridad mucho se ha dicho, mucho se ha opinado y no han faltado hasta supuestos expertos que se tiran de uno a otro lado. Lo cierto es que en este tipo de desaguisados la ciudadanía es la única que sale perdiendo y por ello no son pocas las personas que se sienten como hijos de matrimonio a punto de divorciarse, con todo y traumas agregados incluidos…

LA que sí dejó al respetable con el ojo más que cuadrado fue la diputada supuestamente aún en el PAN, Aranza Puente Bustindui, quien sin decir “agua va”, le puso una desconocida al alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos contra quien propuso lanzarle un exhorto con sabor a denostación para que ya se ponga a trabajar o más bien a mejorar su estrategia contra el hampa. Ni Judas se atrevió a tanto, ha de haber dicho más de uno de los presentes en el Salón del Pleno. No por nada ya se le identifica como la azul más verdosa de Vallejo 200…

EN la peleadera por la seguridad pública, hay algunos que de milagro fueron detenidos haciendo sus cosas malas…pero en Estados Unidos y CUENTAN las versiones periodísticas que un potosino de nombre Mario N. que fue detenido hace más de un año en el vecino país del norte ya mejor se declaró culpable ante una corte texana…

YA entrados en la plática con los jueces gringos, no le quedó de otra que declararse culpable de alimentar los deseos perversos de aquellos que gustan del perico, el churro y la mota y de andar de vendedor y hasta transportista…

SEA voluntariamente declarado inocente o culpable, finalmente abona un punto malo a la historia de los desilustres potosinos que hacen cosas tan malas que hasta se vuelven mundialmente famosos…

FINALMENTE, corresponderá a quienes lo juzgan aplicarle una sentencia de acuerdo a la gravedad de sus faltas, ya que el mismo acusado ha reconocido que si hizo lo que dicen que hizo…

LOS pronósticos no son nada buenos para el acusado y sus cómplices pues podrían recibir sentencias de decenas de años, pero también de cadena perpetua.

LA cosa para ahí, hay más implicados en el caso y que al igual al hoy reconocido como culpable se podrían hacerse acreedores a una pesada condena de prisión.

MALAS nuevas para cierto sector de la más alta alcurnia

potosina.