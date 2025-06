ACORDEÓN para elegir magistrados y jueces…

BASES de datos para operar perfiles idóneos…

CANDIDATOS a modo del proyecto al gusto propio de los principales servidores públicos del Poder Ejecutivo (el federal y el estatal)…

DE pronto, una elección extraordinaria que de por sí no fue bien vista por la comunidad internacional, entro en el ojo del huracán, luego de que la operación para conseguir votos, rebasó la capacidad de establecer controles desde los organismos electorales, en los que solo hubo pronunciamientos, a veces fuertes, pero hasta ahí…

ESOS ingredientes cocinaron el “ABCD”, de lo que al parecer, podría convertirse en una elección de Estado de los funcionarios judiciales locales, algunos ya muy vistos, y otros tan desconocidos que tenían que ser beneficiados con listas repartidas de manera muy abierta por toda la ciudad…

FACTURAR con cargo del futuro una elección en la que los promotores de los acordeones jugaron sus propias reglas, es técnicamente lo que se vivió este domingo, con un mecanismo mucho más abierto que nunca en la historia, destinado a romper los equilibrios entre los perfiles de candidatos y la decisión ciudadana sin asuntos perturbadores…

GANARÁ el que sea, pero la primera elección judicial de la historia terminó a las 6 de la tarde de ayer con un tufo a ilegalidad, parcialidad y falta de objetividad, porque hasta la lista de candidatos generaba ciertas sospechas de que la independencia del Poder Judicial habrá pasado a segundo término…

HOY, amanecemos con la noticia de que el propio Ricardo Gallardo Cardona fue un abierto operador para integrar las listas de candidatos a magistrados y jueces…

INCLUSO, ya no solo presumió de manera previa y en forma abierta, que le interesaba meterse de lleno en el proyecto transexenal, con el fin de acomodar un modelo específico de gobierno para 2027, muy a la medida del sistema que pensábamos, ya se había ido…

J. Guadalupe Torres va en la lista de los considerados operadores de la integración del grupo que se convertirá en el relevo de un poder que con todo y sus círculos viciosos, aún podía apreciarse de ser autoridad para tomar decisiones, y de fijar criterios que se obedecen sí o sí…

KARMA, es lo que seguramente sentirán quienes desde el Poder Judicial, cometieron abusos a lo largo de décadas, y para sus decisiones de aprovecharse de los ciudadanos, con el agregado de sentencias firmes…

LO importante de la observación, es el hecho de que desde el periodo para integrar la lista de los candidatos, con propuestas del Poder Judicial a modo del Ejecutivo, está claro que la independencia judicial está en vías de extinción…

MÁS aún, lo vivido este domingo da a entender que una elección tan aburrida puede encantar a ciertos ciudadanos de manera misteriosa, y llamar la atención, aunque no se sepa cómo usar la boleta, o los perfiles le sean completamente desconocidos…

NI siquiera los nombres encantaban, cuando solo honrosas excepciones participaron en una lista de personas que integrarán nuevos tribunales a los que corresponde la que se antoja será una larguísima curva de aprendizaje jurídica…

O sea que, en verdad, los próximos funcionarios judiciales, en su mayoría no tienen experiencia y habrá que esperar que los ciudadanos no tengan que rezarle a todos los santos para que los fallos de los jueces, sean los correctos, no violen tratados internacionales, no se pasen de los límites, además de no caer en actos que ameriten alguna recomendación de derechos humanos…

PARA perfiles a modo, la mayoría de fonderos que cocinan las leyes en Vallejo 200, forma parte de la ayuda que el Poder Ejecutivos ya esperaba, y ahora resta agarrarse de donde sea, porque habrá decisiones complejas, como las que tomen los jueces elegidos a modo y a gusto del gobierno en turno.

POSDATA: Hay quien cuenta que San Luis Potosí bien podría ser otra Venecia, si los gobiernos estatal y municipal siguen insistiendo en el aplazamiento de proyectos de drenaje profundo.